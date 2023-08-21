Сбитого на трассе в Башкирии медвежонка выходили республиканские ветеринары

В Башкирии ветеринары Зилаирского района спасли медвежонка. Фото: ветеринарная служба Зилаирского района

В Зилаирском районе Башкирии ветеринары спасли медвежонка. Дикое животное попало под колеса авто и могло умереть. Несчастного косолапого обнаружил егерь в местности «Акау» между Кашкарово и Юлдыбаево.

На вызов отреагировала ветслужба Зилаирского района. Специалисты выехали на указанное место и нашли на обочине зверя. Никаких признаков жизни медведь не подавал. Оказалось, что он получил серьезные ушибы и потерял сознание. К счастью, животное не получило переломов и его удалось выходить.

- После необходимых процедур он пришёл в себя и уже начал показывать свой норов, заложенный дикой природой. Животное начало огрызаться и всячески защищаться от людей. Медвежонку сделали обезболивающий укол с витаминным комплексом для его скорейшего восстановления, - рассказал главный ветеринарный врач Зилаирского района Ильшат Карасов.

По его словам, вопрос о том, когда медвежонок сможет вернуться в свою среду обитания, пока не стоит: животному нужно окрепнуть и окончательно выздороветь.

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