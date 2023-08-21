Власти Уфы опубликовали список мест для легального выгула собак

Главам администраций поручено принять меры по обустройству мест выгула, а финансовому управлению — выделить деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны места, где в Уфе можно легально выгуливать собак. Список огласили в городской мэрии.

Так, территории около домов, расположенных по улицам Архитектора Калимуллина, 1, Валерия Лесунова, 10/1, Набережная, 45, проспект Октября, 106/3, Блюхера, 1, территория тропы здоровья «Уфимские липы» возле д. 2 по ул. Парковая, парки культуры и отдыха Ивана Якутова, Нефтехимиков и «Первомайский», являются официальными площадками для прогулок с четвероногими. Также легальным считается выгул на частных участках владельцев питомцев.

Властям каждого из районов Уфы поручено оборудовать места, а финансовому управлению - выделить на эти цели средства.

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