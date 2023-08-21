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НовостиОбщество21 августа 2023 9:48

Ремонт подъездов в Башкирии закончится 21 ноября

В этом году должны привести в порядок 759 подъездов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии ремонт подъездов в жилых домах закончится 21 ноября. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республики рассказала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.

По словам чиновницы, в нынешнем году запланирован ремонт 759 подъездов в 276 жилых домах. На это было выделено 732 миллиона рублей, в том числе из казны республики 660 миллионов.

Ирина Голованова отметила, что ремонт сейчас ведется в 427 подъездах, а полностью работы завершены – в 219.

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