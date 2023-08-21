Ремонт моста через реку Быстрый Танып в Башкирии завершат через три недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт моста через реку Быстрый Танып в Янаульском районе Башкирии завершат через три недели. Об этом на оперативном правительственном совещании Центре управления республикой рассказал глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что насчет ремонта в социальных сетях разразилась буря недовольства насчет ремонта объекта. Однако руководитель Минтранса республики заверил, что вчера, 20 августа, строители приступили к возведению временного моста, и в ближайшие три недели работы будут закончены.

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