В Уфе директор строительной компании задолжал сотруднику 800 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мировым судом по Советскому району Уфы признал виновным директора строительной компании в преступлении, предусмотренной статьей «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Было установлено, что с августа 2017 по январь 2019 года глава организации не выплачивал заработную плату своему заместителю. Общая сумма задолженности составила 800 тысяч рублей. При этом руководство конторы вместо полного расчета с сотрудником потратило часть поступивших на счета фирмы денег на решение вопросов, которые никак не связаны с оплатой труда.

Подсудимый свою вину не признал вину. Ему назначили штраф в 300 тысяч рублей и лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

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