Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Реконструированный Театр кукол откроется в Уфе в конце 2023 года. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Объект готовят к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, который будет праздноваться в следующем году. В настоящее время внутри театра идут отделочные работы, установка витражей и облицовка фасада здания.

В своей публикации мэр Уфы поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за реализацию проекта.

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