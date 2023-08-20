В Башкирии в начале недели похолодает до +4°

На смену жаре в Башкирию придут дожди и грозы Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии в начале недели ожидаются похолодание и сильные осадки. Это следует из прогноза синоптиков Башгидрометцентра.

Этой ночью, 21 августа, обойдется без существенных осадков, днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер этой ночью будет переменных направлений слабый, днем – северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10,+15°, в некоторых областях республики – до +4°, днем –+20,+25°, на юге Башкирии – до +30°.

Во вторник, 22 августа, местам пройдут небольшие дожди. Будет северо-западный, западный умеренный ветер, днем – местами порывистый.

Ночью столбики термометров опустятся до +9,+14°, на севере и в горах республики – до +4°. Днем потеплеет до +18,+23°.

В среду, 23 августа, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный, западный умеренный, днем – местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +9,+14°, в северных и горных районах Башкирии – до +4°, днем – +18,+23°.

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