Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей, которые управляли автомобилями, будучи пьяными Фото: Рустем АХУНОВ

ГИБДД Уфы в ходе рейдов остановила более 700 водителей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инспекторам удалось пресечь 113 нарушений требований правил дорожного движения. Также сотрудники дорожной полиции задержали девять шоферов, которые управляли автомобилями, будучи пьяными.

– Для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах! – призвали водителей сотрудники Госавтоинспекции.

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