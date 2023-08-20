В Башкирии 21 августа ожидаются грозы и жара до +30°

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 21 августа, в Башкирии ожидаются сильные осадки и жаркая погода. Это следует из прогноза, которые опубликовала пресс-служба регионального отделения МЧС.

В начале рабочей недели жителям республики стоит ожидать переменной облачности. Это ночью обойдется без существенных осадков, а вот уже днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер грядущей ночью будет переменных направлений, его скорость будет варьироваться от нуля до пяти метров в секунду, днем – северо-западный до трех-восьми 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10,+15°, местами – до +4°, днем – +20,+25°, на юге республики – до +30°.

На отдельных участках автомобильных дорог ночью и утром образуется дымка с видимостью один-два километра.

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