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НовостиПроисшествия20 августа 2023 13:22

В Гафурийском районе на 41-летнюю женщину рухнуло старое дерево

В Башкирии на женщину в деревне Таш-Асты рухнуло ветхое дерево
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 20 августа, в Гафурийском районе Башкирии на 41-летнюю женщину рухнуло ветхое дерево. О происшествии рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в деревне Таш-Асты. Пострадавшая в результате него женщина получила различные травмы, ее для обследования доставили в медучреждение.

– В республике местами прогнозируются грозы со шквалистом ветром. Будьте внимательны и осторожны! – предупредили в Госкомитете по ЧС.

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