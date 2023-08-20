Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 августа 2023 9:17

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 70-летием города

Город начал свою историю, будучи изначально небольшим поселком
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поздравил жителей Кумертау с 70-летием города.

Кумертау начал свою историю, будучи изначально небольшим шахтерским поселком. В своей публикации руководитель региона поблагодарил строителей города, шахтеров, заводчан и всем, кто был причастен к его созданию.

Отдельно глава Башкирии отметил и назвал гордостью Кумертауское авиационное производственное предприятие.

– Я очень признателен его руководству за то, что мы вместе двигаем его вперед, развиваем производство. Благодарю за самоотверженный труд всех, кто работает на предприятии, – написал Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.