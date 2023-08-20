Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с 70-летием города

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поздравил жителей Кумертау с 70-летием города.

Кумертау начал свою историю, будучи изначально небольшим шахтерским поселком. В своей публикации руководитель региона поблагодарил строителей города, шахтеров, заводчан и всем, кто был причастен к его созданию.

Отдельно глава Башкирии отметил и назвал гордостью Кумертауское авиационное производственное предприятие.

– Я очень признателен его руководству за то, что мы вместе двигаем его вперед, развиваем производство. Благодарю за самоотверженный труд всех, кто работает на предприятии, – написал Радий Хабиров.

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