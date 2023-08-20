Уфимские спасатели освободили цаплю, которая запуталась в сетях

Инцидент с птицей случился недалеко от деревни Локотки Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Уфе спасатели освободили цаплю, которая запуталась в сетях. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился в водоеме недалеко от деревни Локотки. Местные жители заметили измученную птицу и обратились к администратору фестиваля «Уфимская крепость», который проходил в этот день в населенном пункте. Организаторы мероприятия, в свою очередь, вызвали спасателей.

На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии. Специалисты попытались освободить цаплю из сетей, но перепуганная птица все не давалась в руки. Однако спасателям все же удалось ее отловить, они перерезали путы и отпустили пленницу на волю.

– К сведению: у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращения являются в тех случаях, когда существует угроза безопасности человека, – заявил в УГЗ.

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