Благодаря новой программе поддержки власти рассчитывают многократно увеличить число пчелосемей в регионе Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии запустили программу поддержки колодно-бортевого пчеловодства. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

В рамках программы поддержки власти компенсируют затраты на приобретение племенных пчел башкирской породы, колод, техники и оборудования. Заявки от пчеловодов республики принимаются в региональном Министерстве сельского хозяйства. Некоторые пасечники уже получили субсидии.

По словам Хабирова, сейчас в Башкирии насчитывается около 1600 бортевых пчелосемей. Благодаря новой программе поддержки власти рассчитывают увеличить их число к 2030 году до пяти тысяч.

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