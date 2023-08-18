В Уфе вечером 18 августа зафиксировали 8-балльные пробки

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня вечером, 18 августа, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. Такую оценку заторам в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, столпотворения из транспорта образовались на многих городских дорогах. Громадные заторы образовались на улицах Менделеева, Пугачева, Воровского, Заки Валиди, Цюрупы, Менделеева, Пушкина, им. Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева, Рязанская, Юрия Гагарина, Маршала Жукова, проспекте Салавата Юлаева и др.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах Уфы нормализуется к 19:00.

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