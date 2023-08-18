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НовостиОбщество18 августа 2023 8:30

Уфимские спасатели пришли на помощь животным, оказавшимся в ловушке

В Уфе собака угодила в глубокий колодец, а котенок попал в автоловушку: спасатели пришли на помощь
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На этой неделе спасатели пришли на помощь к собаке и котенку. Фото: УГЗ Уфы

На этой неделе спасатели пришли на помощь к собаке и котенку. Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасли кота и собаку, которые попали в ловушку. Об этом рассказали в УГЗ города.

Так, пес провалился в глубокую яму колодца и не смог выбраться. Животное нашли строители, которые хотели установить опору, но благо заранее посмотрели, что находится внутри. Сами они достать её не смогли, поэтому вызвали спасателей, которые с этой задачей справились.

Второй случай спасения произошел с котенком, который застрял под капотом машины. Бедное животное затянуло ремнем кондиционера. К счастью, жалобное мяуканье услышал водитель авто и вызвал спасателей.

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