Уфимские спасатели пришли на помощь животным, оказавшимся в ловушке

На этой неделе спасатели пришли на помощь к собаке и котенку. Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасли кота и собаку, которые попали в ловушку. Об этом рассказали в УГЗ города.

Так, пес провалился в глубокую яму колодца и не смог выбраться. Животное нашли строители, которые хотели установить опору, но благо заранее посмотрели, что находится внутри. Сами они достать её не смогли, поэтому вызвали спасателей, которые с этой задачей справились.

Второй случай спасения произошел с котенком, который застрял под капотом машины. Бедное животное затянуло ремнем кондиционера. К счастью, жалобное мяуканье услышал водитель авто и вызвал спасателей.

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