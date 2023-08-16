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НовостиОбщество16 августа 2023 18:58

В Башкирии детей участников СВО станут бесплатно кормить в школах

Речь идет об учащихся 5-11 классов
Захар ЯКОВЛЕВ
Глава Башкирии постановил предоставлять детям участников спецоперации бесплатное питание в школах

Глава Башкирии постановил предоставлять детям участников спецоперации бесплатное питание в школах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии детей участников специальной военной операции станут бесплатно кормить в школах. Соответствующее постановление, подписанное главой республики Радием Хабировым, было опубликовано на сайте правовой информации региона.

Бесплатным горячим питанием обеспечат учащихся 5-11 классов. Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, необходимо написать заявление, в котором указано степень родства с участником СВО, а также предоставить справку из военного комиссариата.

Документы можно передать как лично, так и отправить их на электронную почту школы.

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