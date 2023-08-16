Из-за пожара в уфимском жилом доме попали в больницу 2 детей

В подъезде жилого дома загорелся электрощиток Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 16 августа, в Октябрьском районе Уфы случился пожар, из-за которого госпитализация потребовалась нескольким гражданам. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Шафиева. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, муниципальной пожарной охраны и сотрудники других чрезвычайных служб.

Горение происходило в распределительном электрощите на первом этаже здания. Специалистам удалось потушить пожар. Из подъезда самостоятельно эвакуировались четыре человека, среди которых – двое детей. Все были доставлены в городскую клиническую больницу №17.

Причины пожара и его обстоятельства устанавливает дознаватель МЧС.

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