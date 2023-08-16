7 жителей Башкирии заразились от собак токсокарозом

Чаще всего токсокарозом заболевают собаки

За семь текущего года в Башкирии зарегистрировано семь случаев токсокароза. Случаи заражения, по данным пресс-службы Роспотребнадзора республики, произошли после контакта с домашними собаками на привязи и из-за несоблюдения личной гигиены.

Токсокароз – паразитарное заболевание, возбудителем которого является червь токсокара. Болезнь поражает собак, реже кошек, а от них уже попадает к человеку. Больной человек для окружающих опасности не представляет. Для заболевания характерно длительное и рецидивирующее течение, а также разнообразные клиническими проявления с поражением внутренних органов и глаз.

– Заражение людей происходит через грязные руки, которыми прежде человек гладил животное, на шерсти которого были яйца токсокар, при употреблении в пищу немытых ягод, фруктов и овощей «с грядки», где в земле были яйца токсокар, – пояснили в Роспотребнадзоре

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