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НовостиОбщество16 августа 2023 10:45

В Башкирии 17 августа ожидается сильная жара до +33°

Существенных осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ
В республике сохранится знойная погода

В республике сохранится знойная погода

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 17 августа, в Башкирии ожидается сильная жара. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба республиканского отделения МЧС.

Ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Будет восточный ветер до двух-семи метров в секунду, днем в некоторых районах – порывистый.

Грядущей ночью столбики термометров опустятся до +13,+18°, днем воздух прогреется до +28,+33°.

На автомобильных дорогах ночью и утром местами образуется дымка, видимость составит один-два километра.

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