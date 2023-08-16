На благоустройство «Уфимского ожерелья» потратят почти 74 млн рублей

«Уфимское ожерелье» — вело-пешеходная тропа общей протяженностью 70 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе благоустроят «Уфимское ожерелье». Участок вело-пешеходной тропы будет обновлен за 73,9 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на ремонт управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города заключило с ООО «Уралагротехсервис».

Средства на благоустройство будут выделены из республиканского и городского бюджетов.

Подрядчик за названную сумму должен отремонтировать дорожное покрытие, заменить уличное освещение, а также за 17,3 млн рублей устроить малые архитектурные формы.

Работы необходимо выполнить в течение 65 календарных дней.

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