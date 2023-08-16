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НовостиОбщество16 августа 2023 3:30

Другие регионы России переймут опыт Башкирии в придорожном сервисе

Опыт Башкирии в придорожном сервисе растиражируют в других регионах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Михаил Мишустин поручил тиражировать опыт Башкирии по придорожному сервису. Фото: пресс-служба главы РБ

Михаил Мишустин поручил тиражировать опыт Башкирии по придорожному сервису. Фото: пресс-служба главы РБ

Субъектам России направят рекомендации по развитию зон придорожного сервиса и взаимодействию с инвесторами с учётом предложений и практического опыта Башкирии в этой сфере. Соответствующее поручение федеральному минтуризма дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава кабмина ознакомился с республиканской концепцией лично, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что срок для подготовки рекомендаций заканчивается 26 сентября.

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