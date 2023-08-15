15-летний уфимец устроил пальбу из пневматического пистолета

Фото: Рустем АХУНОВ

В уфимском микрорайоне Сипайлово подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Инцидент случился 14 августа в жилом доме по улице Гагарина. В полицию поступило сообщение о том, что из здания доносятся хлопки, похожие на звуки выстрелов из пневматического оружия. Правоохранители прибыли на место происшествия, им удалось установить квартиру, с балкона которой были слышны хлопки.

Стражам порядка предварительно удалось установить, что к инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял у своего отца пневматический пистолет. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По факту случившегося была начата проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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