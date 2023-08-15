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НовостиОбщество15 августа 2023 16:26

Глава Башкирии попросил чиновников согласовывать поездки в зону СВО лично с ним

Об этом Радий Хабиров договорился с Минобороны России
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой попросил чиновников согласовывать поездки в зону специальной военной операции лично с ним.

– Уважаемые коллеги, главы муниципалитетов, я прошу внимательно меня послушать. На будущее: в соответствии с договоренностью с Минобороны, прошу со мной лично согласовывать любые выезды на территорию СВО для того. И всех, конечно, членов правительства [тоже прошу об этом]. Для того, чтобы у нас все это организованно было, – заявил Хабиров.

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