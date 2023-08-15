В аэропорту Уфы 97 пассажиров были вынуждены ждать самолет более 8 часов

Среди почти сотни ожидающих рейса пассажиров было 10 детей Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сегодня, 15 августа, в Уфе на 8,5 часов задержали авиарейс до Алма-Аты. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, рейс Уфа – Алма-Ата задержался по технической причине. Вылет был перенесен с 09:10 до 17:45. На рейс зарегистрировались 97 пассажиров, 10 из которых несовершеннолетних.

Авиакомпания, которая осуществляла рейс, как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора.

– Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, – сообщило ведомство.

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