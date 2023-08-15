В настоящее время на территории парка идут подготовительные работы Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе стартовало благоустройство парка имени Калинина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

В настоящее время на территории, по словам мэра, полным ходом идут подготовительные работы. Здесь планируют установить наружное освещение, урны, скамейки, а также проложить порядка 2,7 километра асфальтовых дорожек.

Территория станет частью прогулочной тропы «Уфимское ожерелье». В будущем власти города хотят дополнять парк зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.