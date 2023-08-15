Президент Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новых судей в Башкирии назначил президент России Владимир Путин. Глава государства подписал соответствующий указ.

Как следует из документа, судьями Верховного суда республики Алсу Кужбаева и Лина Насырова. Также назначена судья Абзелиловского райсуда, ею стала Алеся Дмитренко. Судьями Белебеевского городского суда будут Таисия Кудряшова и Роза Хасанова, судьей Салаватского городского суда, как следует из документа, стала Индира Минязова.

В Арбитражном суде Башкирии также назначены новые судьи. Ими стали Судьями Айдар Галикеев, Лиана Гареева, Диана Савельева и Зульфия Хамидуллина.

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