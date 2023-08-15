На трассе в Башкирии в лобовом столкновении легковушек погиб 24-летний парень

В результате ДТП 24-летний водитель ВАЗа скончался от полученных травм.

В Башкирии трагически погиб 24-летний молодой человек. Он умер в результате жуткой аварии, которая произошла на трассе М-5 ранним утром 15 августа.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, мужчина был за рулем ВАЗ-2114, когда лоб в лоб столкнулся с "Ладой Грантой" под управлением 65-летнего пенсионера. Удар был такой силы, что машины сильно повреждены, а травмы, которые получил молодой житель Башкирии, оказались смертельны.

Известно, что второй выживший водитель находится с травмами в больнице.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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