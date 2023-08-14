В Башкирии на водоемах за день чуть не утонули пьяный мужчина, подросток и погиб парень

Все три происшествия произошли на необорудованных пляжах Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии, 14 августа, на водоемах произошло три происшествия, одно из которых завершилось трагедией. Подробности ЧП рассказала пресс-служба МЧС республики.

Первый инцидент произошел на озере Теплое в Уфе. По словам очевидцев, один из отдыхающих, будучи пьяным, заплыл на глубину и начал тонуть. Ему поспешили на помощь горожане. Мужчину вытащили из воды и передали прибывшим спасателям Управления гражданской защиты столицы Башкирии, которые оказали пострадавшему первую помощь и отдали его на попечение бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №13. В МЧС отметили, что место для купания не было оборудовано, на территории были установлены аншлаги «Купание запрещено».

Второй инцидент произошел в Туймазинском районе Башкирии недалеко от села Ильчимбетово. Очевидцы спасли из воды купавшегося в необорудованном месте 17-летнего подростка. Пострадавшего доставили в Туймазинскую центральную районную больницу.

Третье происшествие произошло в Уфимском районе в карьере вблизи села Жуково. В необорудованном месте утонул 22-летний парень. В настоящее время ведутся поисковые-водолазные работы.

– Выбирайте для отдыха на воде оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и проверено дно водоема, – призвали жителей Башкирии в МЧС.

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