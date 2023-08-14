В Башкирии за несанкционированные свалки оштрафовали вице-мэра Кумертау

На территории Кумертау обнаружили 14 незаконных мест размещения ТКО Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе за несанкционированные свалки оштрафовали вице-мэра. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным ведомством было установлено, что на территории городского округа расположены 14 несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. Однако администрация муниципалитета не приняла каких-либо мер к их ликвидации в определенные сроки.

В результате заместителя главы местной администрации привлекли ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления» и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

– Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора города об обязании администрации городского округа ликвидировать скопления мусора, – заявила прокуратура.

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