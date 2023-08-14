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НовостиОбщество14 августа 2023 15:14

В Башкирии за несанкционированные свалки оштрафовали вице-мэра Кумертау

Кроме того, администрации городского округа обязали ликвидировать скопления мусора
Захар ЯКОВЛЕВ
На территории Кумертау обнаружили 14 незаконных мест размещения ТКО

На территории Кумертау обнаружили 14 незаконных мест размещения ТКО

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе за несанкционированные свалки оштрафовали вице-мэра. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным ведомством было установлено, что на территории городского округа расположены 14 несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. Однако администрация муниципалитета не приняла каких-либо мер к их ликвидации в определенные сроки.

В результате заместителя главы местной администрации привлекли ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления» и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

– Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора города об обязании администрации городского округа ликвидировать скопления мусора, – заявила прокуратура.

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