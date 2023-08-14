Бывший директор художественной школы в Салавате получал зарплату за фиктивную сотрудницу

Чиновник из города Салават похитил более полумиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Салават задержали 36-летнего бывшего директора Детской художественной школы, который в настоящее время занимает пост начальника отдела культуры администрации. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и ФСБ республики.

Согласно версии следствия, чиновник с августа 2019 по сентябрь 2021 года фиктивно нанял на работу свою знакомую на должности методиста и библиотекаря. Однако ее обязанности были возложены на других сотрудников, а сама она их не исполняла. Зарплату, которая начислялась женщине, подозреваемый похитил и распорядился ей по своему усмотрению. В итоге учреждению причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Факт хищения выявили оперативники ФСБ, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Подозреваемый задержан.

– С ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Он также проверяется на причастность к аналогичным преступным фактам, – заявили в СК.

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