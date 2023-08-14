В Уфе Евразийский НОЦ получит в 2023 году грант в 158 млн рублей

Евразийский научно-образовательный центр в Уфе был удостоен поддержки по результатам своей деятельности в 2022 году Фото: Рустем АХУНОВ

Евразийский научно-образовательный центр в Уфе получит грант в размере 157 902 160 рублей. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

15 НОЦ, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах России получат в этом году более 1,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставляется по результатам деятельности центров в 2022 году. Средства можно будет потратить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

– У нашей науки огромный потенциал. Будем и дальше помогать раскрывать его в полной мере, чтобы отечественные ученые и изобретатели могли добиваться новых успехов, – заявил Михаил Мишустин на сегодняшнем оперативном совещании.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.