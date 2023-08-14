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НовостиОбщество14 августа 2023 10:40

В Башкирии 15 августа ожидается жара до +32°

Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность
Захар ЯКОВЛЕВ
В Башкирии синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков

В Башкирии синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 15 августа, в Башкирии ожидается сильная жара. Это следует из прогноза, опубликованного региональным отделением МЧС.

Жителей республики ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Будет южный ветер до двух-семи метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +12,+17°, в горах – до +7°, днем – +27,+32.

На автомобильных дорогах прогнозируется хорошая видимость. На юге республики ожидается чрезвычайная пожароопасность.

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