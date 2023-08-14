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НовостиПроисшествия14 августа 2023 3:00

Пропавшую в Уфе у реки 42-летнюю женщину не могут найти третий день

Водолазы в Уфе не нашли пропавшую у реки женщину
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе вторые сутки ищут 42-летнюю женщину, которая бесследно исчезла во время отдыха у реки. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе вторые сутки ищут 42-летнюю женщину, которая бесследно исчезла во время отдыха у реки. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе пропала 42-летняя женщина. О ее исчезновении сообщили в УГЗ города.

Известно, что уфимку в последний раз видели в районе паромной переправы «Трамплин». На пульт управления спасателей пришло 12 августа сообщение о пропаже женщины.

Накануне, 13 августа, водолазы обследовали более 2 тысяч кв. м. акватории, однако результатов поиски не принесли. Сегодня поисково-водолазные работы будут продолжены.

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