Пропавшую в Уфе у реки 42-летнюю женщину не могут найти третий день

В Уфе вторые сутки ищут 42-летнюю женщину, которая бесследно исчезла во время отдыха у реки. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе пропала 42-летняя женщина. О ее исчезновении сообщили в УГЗ города.

Известно, что уфимку в последний раз видели в районе паромной переправы «Трамплин». На пульт управления спасателей пришло 12 августа сообщение о пропаже женщины.

Накануне, 13 августа, водолазы обследовали более 2 тысяч кв. м. акватории, однако результатов поиски не принесли. Сегодня поисково-водолазные работы будут продолжены.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.