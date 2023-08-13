В Башкирии пенсионерка засудила стоматологию за некачественные лечение и протезы

Представитель ответчика с иском не согласился, пояснил, что лечение и протезирование зубов было произведено качественно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пенсионерка из Нефтекамска засудила стоматологическую клинику за некачественное лечение и протезирование зубов. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Известно, что в 2022 году 74-летняя женщина обратилась в медучреждение с просьбой вылечить стоматологические проблемы, а также установить протезы, однако услуга была оказана некачественно и повлекла за собой ухудшение здоровья. Клиника же утверждала, что специалисты все сделали правильно.

Однако экспертиза, которая показала, что допущен дефект в ненадлежащей диагностике и выборе конструкции протеза, встала на сторону пенсионерки. Приняв во внимание все факты, суд частично удовлетворил требования истицы.

- С ответчика в пользу истца взыскана стоимость некачественных медицинских услуг в размере 103 577 рублей, компенсация морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 54288,5 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей. Также решением суда со стоматологической клиники в пользу экспертного учреждения взысканы расходы по оплате экспертизы в размере 90 865 рублей, - сообщили в инстанции.

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