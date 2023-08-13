В Уфе 29-летний мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть реку

Уфимские спасатели отвоевали у воды еще одну жизнь. Фото: pexels.com

В Уфе спасли 29-летнего мужчину, который тонул в реке. Молодой человек решил вплавь перебраться на другой берег, однако не рассчитал силы и едва не погиб.

Как рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города, уфимец почувствовал, что у него кончились силы и стал звать на помощь, размахивая руками. Спасатели, дежурившие на пляже «Берег солнца», подплыли к нему на катере и эвакуировали.

Отмечается, что медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.

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