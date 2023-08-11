23 ребенка на двоих: в Башкирии две женщины стали мамами в 11-й и 12-й раз

Министр здравоохранения Башкирии в своих соцсетях 11 августа поделился с подписчиками двойным поводом для радости. Фото из ТГ-канала Айрата Рахматуллина

Две жительницы Башкирии стали мамами в 11-й и 12-й раз. О радостном событии рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своих соцсетях. По словам главы ведомства, женщин сегодня выписали из перинатального центра в Уфе.

- Жительница Бакалинского района стала мамой в 11 раз. У нее родилась девочка Амалия. А уфимка Гульшат Валеева сравняла счет между сыновьями и дочерьми. Она родила шестого мальчика, - поделился министр.

На выписку Айрат Рахматуллин приехал лично, чтобы поздравить многодетных мам с прибавлением в их семье. Он вручил им цветы и памятные подарки, а после глава ведомства вместе с главврачом РКПЦ провели обход.

Айрат Рахматуллин заявил, что в ближайшем будущем власти планируют внедрять новые цифровые технологии, которые облегчат работу врачей.

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