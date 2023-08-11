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НовостиОбщество11 августа 2023 4:05

Двухдневные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня пройдут в Уфе

В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе в предстоящие выходные, 12 и 13 августа, пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе в предстоящие выходные, 12 и 13 августа, пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе пройдут ярмарки выходного дня. Об этом рассказали в городской мэрии.

Как уточнили в администрации, сельскохозяйственные ярмарки запланированы на 12 и 13 августа. Они будут проходить оба дня на территории парка им. Ивана Якутова и на площади перед Дворцом спорта с 09.00 до 16.00.

Горожане и гости Уфы смогут купить фермерскую свежую продукцию: от мяса до меда.

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