В Уфе на улице Блюхера на дороге образовалась огромная яма

Из-за огромной ямы на проезжей части пришлось перекрыть движение. Фото: МЧС РБ

В Уфе на улице Блюхера прямо посередине проезжей части образовалась огромная яма. Очевидцы выложили в соцсети фотографии провала в асфальте, сопровождая их язвительными комментариями относительно «портала в другие миры». Впрочем, как объяснили в пресс-службе регионального МЧС, тут нет никакой мистики. Как оказалось, произошло разрушение железобетонного коллектора ливневой канализации с метровым диаметром. Как следствие – и обвал грунта, из-за чего на дороге появился провал 3 на 3 квадратных метра.

В связи с происшествием было принято решение ограничить движение транспорта по улице Блюхера – от жилого дома №14 до улицы имени Николая Кузнецова.

– Экстренные службы на месте. Пострадавших нет. Восстановительные работы будут проводить ГУП РБ УВК. Ситуация находится на контроле, - добавили в ведомстве.