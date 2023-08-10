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НовостиОбщество10 августа 2023 17:02

Более 6,7 тысяч пар в Башкирии развелись с начала 2023 года

За первые пять месяцев года в республике зарегистрировано 6436 браков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии стали чаще разводиться. Фото: pxhere.com

В Башкирии стали чаще разводиться. Фото: pxhere.com

В Башкирии стало больше разводов. Об этом свидетельствуют данные регионального Башстата.

По информации аналитиков, за первые пять месяцев в республике зарегистрировано 6 759 разводов. Это на 0,6% пар больше, чем было в прошлом году.

В то же время снижается и число желающих вступить в брак. За январь-май 2023 года в республике зарегистрировано 6 436 браков. Снижение с аналогичным периодом 2022 года составило 0,5%.

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