В Уфе волонтеры спасли подстреленного краснокнижного орла-могильника

Специалистам уфимского центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» удалось спасти одного из подстреленных краснокнижных орлов-могильников. Фото предоставлено Дмитрием Стерльниковым.

В Уфимском районе неизвестные подстрелили двух орлов-могильников. Птицы являются очень редкими и занесены в Красную книгу. Один из орлов погиб, а второму сумели помочь специалисты уфимского центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на руководителя организации Дмитрия Стрельникова, у выжившей птицы диагностировано огнестрельное ранение груди и перелом плечевого сустава. Пуля пронзила орла насквозь. Сейчас животное находится под наблюдением специалистов, которые ждут, когда орел сможет пережит операцию.

- Из-за ослабленного состояния операция без угрозы жизни птицы по извлечению остатка пули и хирургическое восстановление сустава пока что невозможны, - отметил Дмитрий.

Известно, что в естественную среду обитания орел уже не попадет: даже после операции он будет слишком слаб для самостоятельного выживания в природе.

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