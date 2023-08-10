В Уфе парк «Волна» благоустроят за 2,29 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

В Уфе благоустроят парк «Волна». На эти цели администрация Ленинского района города готова потратить 2,29 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, единственный подрядчик, который участвовал в аукционе, обязан привести в порядок территорию вокруг малого озера и уложить тротуарную плитку. Также в обязанности подрядчика входит сооружение круговой дорожки и выкладывание площадки из террасных досок.

Средства будут выделены из бюджета Уфы.

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