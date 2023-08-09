Амнезия и кома: 16-летние девушки из Башкирии отравились лекарствами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стерлитамаке две 16-летние девушки отравились таблетками. Об этом сообщает ТГ-канал Mash Batash. По информации издания, подростки в тяжелом состоянии были доставлены в городскую больницу: у девушек диагностирована кома и амнезия.

По предварительной версии, подростки ушли на вечернюю прогулку и съели десятки аптечных препаратов. В какой-то момент девушки почувствовали себя плохо и им вызвали скорую.

Известно, что одна из пострадавших стояла на учете. Семья девочек являются неполными, их воспитывают только мамы.

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