«Место силы»: певица Алсу с семьей приехала на родину своего отца в Башкирию

Фото из личного архива певицы Алсу

В деревню Уяндыково Илишевского района Башкирии приехала знаменитая певица Алсу. Звезда российского шоу-бизнеса гостит на малой родине вместе со своей семьей: мамой и детьми.

Певица призналась, что очень давно не была в деревне своего отца и была рада зарядиться энергией и силой.

Фото из личного архива певицы Алсу

- Место силы. Башкортостан, деревня Уяндык. Здесь родился мой папа, здесь прошло моё детство, на этой святой земле похоронены мои бабушка, дедушка, близкие родственники. Впервые за много лет мы приехали сюда с Сафиной, Микеллой и Рафаэльчиком. Дети были в восторге, мы словно зарядились энергией счастья, - поделилась Алсу.

Звезда раскрыла и историю деревни. По ее словам, Уяндыково когда-то было очень бедным селом, которое буквально заново отстроил ее отец Ралиф Сафин. Все началось со строительства мечети «Холида», которая носит имя его мамы, постелил асфальт на улицах, помог возвести кирпичные дома сельчанам и создал рабочие места.

Фото из личного архива певицы Алсу

Алсу добавила, что для нее большое значение имеет, чтобы ее дети помнили свои корни. Однако, по ее словам, понимание, что родная земля - это важно, приходит с возрастом.

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