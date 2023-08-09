В Башкирии 58-летняя женщина пыталась финансировать террориста

Фото: УФСБ ло РБ

В Башкирии 58-летняя жительница Аургазинского района получила предостережение от УФСБ России по РБ о недопустимости содействия террористической деятельности. Женщина пыталась помочь преступникам финансово.

Сельчанку предупредили, что в следующий раз ее ждет уголовное преследование.

- Для недопущения совершения преступления указанное лицо предупреждено УФСБ о недопустимости реализации своих намерений и привлечении её к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий, - заявили в ФСБ региона.

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