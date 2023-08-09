Неизвестные убили двух молодых орлов-могильников под Уфой

Фото: минэкологии РБ

В Уфимском районе обнаружены подстреленные орлы-могильники. Редкие птицы пострадали от рук неизвестных, которые подстрелили их. О вопиющем случае рассказали в пресс-службе минэкологии Башкирии.

Известно, что один из орлов погиб до приезда специалистов, а второму успели помочь ветеринары-орнитологи.

— По данному факту подано заявление в полицию и следственные органы уже приступили к расследованию этого преступления, — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что пострадавшие орлы не несли угрозы человеку.

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