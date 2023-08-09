Хлопок на предприятии Башкирии, в котором пострадали двое, заинтересовал главу СКР

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главе СУ СКР Александру Бастрыкину доложат о ситуации, которая произошла на одном из предприятий Стерлитамака. В ходе взрыва в цеху пострадали 52-летняя женщина и 51-летний работник компании. С сильным ожогами они были госпитализированы в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, за минувший месяц на предприятии произошел второй подобный случай: ранее произошёл прорыв трубопровода, по которому поступают отходы с предприятия.

Уточняется, что глава федерального ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проведения проверок.

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