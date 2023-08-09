Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 6:00

В Башкирии средний житель республики тратит 22,7 тысяч рублей в месяц

Известно, сколько жители Башкирии тратят на еду, алкоголь и оплату услуг
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Стало известно, на что и сколько тратят жители Башкирии свои доходы. Согласно информации Башстата, размер затрат в 2022 году составлял более 22,7 тысяч рублей в месяц. Средний житель республики почти половину - 41,3% средств - тратит на непродовольственные товары, а треть - на еду.

Третью строчку рейтинга затрат у жителя Башкирии занимает оплата услуг. По подсчетам аналитиков, эта статья расходов занимает 23,6%.

Также в Башстате уточнили, что расходы жителей города и сел различаются. Так, горожане в месяц тратят 26 879,3 рубля, а сельчане – 15 764,4 рубля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.