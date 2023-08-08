В Башкирии обнаружены опасные для детей аттракционы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 100 нарушений при эксплуатации аттракционов выявили в ходе рейдов в Башкирии. Об этом стало известно во время заседания правительства республики под руководством премьер-министра Андрея Назарова.

Так, по его словам, нарушения были найдены в 114 случаях. Всего в регионе зарегистрировано 517 единиц аттракционного оборудования, из них 109 единиц - зимние горки. По числу аттракционов Башкирия занимает в ПФО первое место.

Известно, что все эксплуатанты развлекательной техники получили официальные письма с требованием устранить нарушения.

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