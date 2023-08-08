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НовостиОбщество8 августа 2023 15:07

Для взыскания долгов за капремонт в МКД в Башкирии наймут коллекторов

В Башкирии наймут коллекторов для взыскания долгов за капремонт в многоквартирных домах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для взыскания долгов за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Башкирии наймут коллекторов. Соответствующую заявку оставил региональный оператор, который готов заплатить подрядчику 21 млн рублей. За эту сумму он должен «оказать услуги по ведению судебно-претензионной работы по взысканию с собственников помещений в многоквартирных домах задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт».

Уточняется, что регоператор будет передавать личные данные исполнителю заказа, однако подрядчик должен использовать их лишь «в целях оказания услуг по настоящему контракту».

В документации также говорится, что взыскатели обязаны действовать в рамках российского законодательства при взыскании долгов.

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