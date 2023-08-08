Полиция Уфы разыскивает извращенца, сфотографировавшего нижнее белье школьницы

Фото: pexels.com

В Уфе 12-летняя школьница стала жертвой домогательств извращенца. Молодой мужчина, воспользовавшись ситуацией, в лифте сфотографировал ребенка под юбкой. Действия уфимца попали на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в жилом доме на С. Перовской. Девочка зашла в лифт вместе с мужчиной. Когда подросток отвернулась спиной к уфимцу, тот достал телефон и сфотографировал нижнее белье ребенка. Девочка поняла, что сделал мужчина, но не подала вида, потому что побоялась, передает ТГ-канал Mash Batash.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту случившегося начата проверка.

- Заявление поступило в отдел полиции от родителей девочки. В данный момент ведется проверка, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению данного гражданина, - заявили в ведомстве.

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